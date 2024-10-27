Генсек НАТО Марк Рютте виступить із заявою щодо солдатів КНДР у Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить із заявою стосовно розміщення північнокорейських військ на території Росії для їхньої подальшої участі на фронті в Україні.

Подібну інформацію анонсувала пресслужба НАТО у неділю, 27 жовтня. Там розповіли подробиці щодо цього.

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Рютте виступить із заявою щодо військ КНДР

Згідно з оприлюдненою інформацією, у понеділок, 28 жовтня, тобто завтра делегація високого рівня з Південної Кореї поінформує раду Північноатлантичного альянсу стосовно розгортання військ КНДР в Росії.

До цього заходу також запросили долучитися послів країн-партнерів Північноатлантичного альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, йдеться про Австралію, Японію, Нову Зеландію, а також відповідно – Південну Корею.

Зазначається, що після вищезгаданого засідання генсек НАТО Марк Рютте зробить заяву для представників ЗМІ біля входу в будівлю. Це відбудеться о 12:00 за місцевим часом, за київським – о 13:00.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не виключають, що певні військові підрозділи КНДР, які були перекинуті в Росію, можуть бути розгорнуті в районі Курської області. США та партнери України не можуть залишити це поза увагою.