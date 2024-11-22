Солдати КНДР вже у Маріуполі: переодягнені у російську форму, – CNN

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили військових Північної Кореї, одягнутих у російську військову форму. Наразі мета прибуття солдатів КНДР до цього населеного пункту невідома.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал CNN, який поспілкувався з джерелами в українських органах безпеки. Цікаво те, що вони перебувають окремо від окупантів.

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Війська КНДР перебувають у Маріуполі

За даними джерел CNN, солдати КНДР у Маріуполі перебувають окремо від російських підрозділів, для підтримки яких їх власне і відправили. Живуть північнокорейські військові також окремо – у власних приміщеннях, мають окреме харчування, музику та фільми.

Співрозмовник CNN уточнив, що однією з цілей недавніх українських ракетних ударів по Росії був високопоставлений північнокорейський генерал. Втім, станом на зараз достеменно не відомо, чи вдалося його ліквідувати, чи ні.

Де ще можуть бути північнокорейські військові

За словами командира зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарія Кішака, якщо раніше північнокорейські солдати допомагали російським силам на території Курської області, то тепер їх помітили на Харківському напрямку.

Водночас на запитання ведучого про можливу кількість військових КНДР, військовослужбовець відповів, що не може права розголошувати цю інформацію. Однак вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленьке накопичення.