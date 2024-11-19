Можуть змінити політику: чи може Японія та Південна Корея відправити в Україну свої війська

Північна Корея поступово здобуватиме досвід ведення бойових дій через співпрацю з Росією. Це змусить Південну Корею та Японію змінювати свої підходи щодо війни в Україні.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що Північна Корея поступово посилює власні збройні сили. Вже була інформація, що там починають виробляти дрони-камікадзе. Що вже говорити про військових, які перебувають на території Курської області.

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Як на все реагуватиме Південна Корея та Японія

Як наголосив Жовтенко, з реакцією союзників України на появу військ КНДР в Росії є певні труднощі. Кремль прикрив все через так званий двосторонній договір про партнерство. Поки не буде офіційно доведено, що війська КНДР воюють на території України, доти Захід обмежений у своїх діях.

Поки не буде офіційно підтверджено, що війська КНДР ведуть війну проти України у складі російських військ, доти ми не можемо очікувати від західних партнерів якихось конкретних дій. Зокрема й постачання зброї до України,

– вважає Жовтенко.

Очевидно, що в Південній Кореї та Японії роздумують щодо зміни підходів у підтримці України. Обидві країни поки не надавали напряму нашій державі летальну зброю. Зараз тривають відповідні дискусії.

Японія має надзвичайно технологічну армію з американською зброєю. Тому, ймовірно, буде потрібен дозвіл від Сполучених Штатів. Південна Корея має достатньо власних аналогів американської зброї. Якщо з ними вийде домовитися про військову допомогу, то це буде успіх.

Але говорити про війська Південної Кореї чи Японії в Україні не варто. Тут ситуація менш оптимістична. Вони самостійно не ухвалять таке рішення без погодження з США та Європою. Та й, враховуючи загрози від Китаю та Північної Кореї, то їм потрібен особовий склад у себе на батьківщині,

– зауважив Жовтенко.

Додамо, в Україну 16 листопада з неоголошеним візитом прибув глава МЗС Японії Такесі Івая. У нього була зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою, де вони обговорювали подальшу співпрацю між обома країнами.