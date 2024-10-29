Більшості – до 20 років: у Південній Кореї оприлюднили нові дані про військових КНДР у Росії

Військовослужбовцям, яких Північна Корея направила до Росії, здебільшого близько 20 років. Однак деякі з них – навіть підлітки.

Про це повідомляє Національна розвідслужба Південної Кореї.

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Що відомо про солдатів КНДР, яких відправили в Росію

За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, північнокорейські війська в Росії в основному складаються з молодих людей віком до 20 років, а деякі з них перебувають у підлітковому віці.

Їхні бойові можливості не слід недооцінювати, оскільки вони вже пройшли базову бойову підготовку як "штурмовий корпус". Бойові можливості солдатів, які не стикалися з особливостями сучасної війни, наприклад, російсько-української, можуть бути невідомими,

– ідеться у повідомленні.

У південнокорейській розвідці зазначили, що це перший випадок, коли військові КНДР були розгорнуті за кордоном для ведення бойових дій, і це дає нагоду зрозуміти їх можливості.

"Ми розглянемо всі заходи, необхідні для забезпечення національної безпеки, і будемо консультуватися з українською стороною", – зазначили там.