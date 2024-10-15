Росія формує батальйон з громадян КНДР на базі бурятської бригади, – ЗМІ

Росіяни почали формувати новий батальйон з громадян Північної Кореї. Їх планують залучити до бригади, яка була укомплектована бурятами.

Про це пише видання LIGA.net з посиланням на джерело у воєнній розвідці. Цим громадян можуть залучити до бойових дій у Курській області країни-агресорки.

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Що відомо про можливе формування батальйону з солдатів з КНДР

Співрозмовник видання розповів, що "особливий бурятський батальйон" формують на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади армії Росії.

Джерело також повідомило, що орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3 000 осіб. Наразі військових з КНДР забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Співрозмовники з розвідки припускають, що цей батальйон потенційно може брати участь у бойових діях в районі Суджі та Курська, де наразі проводять свою операцію ЗСУ.

До слова, Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 14 жовтня розповів, що Росія має плани фактично включити КНДР у війну проти України. Про це стало відомо з доповідей ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки під час Ставки Верховного Головнокомандувача.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко сказав, що інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі – вигадки.

Окрім того, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зауважив у своїх соцмережах, що КНДР може стати серйозним гравцем у нашій війні. Адже, окрім приблизно 70% зовнішніх постачань боєприпасів, країна може залучити ще й великий мобілізаційний ресурс.