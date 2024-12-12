"Польща несе найбільший тягар": Туск пояснив небажання відправляти війська до України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща несе найбільший тягар серед європейський країн через війну в Україні. Він зазначив, що саме Польща забезпечує посилену оборону кордонів НАТО з Росією та Білоруссю.

Про це Туск заявив після двосторонньої зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що сказав Туск після відмови відправити війська в Україну

За словами Туска, Польща допомагає Україні як військово, так і фінансово. Крім того, Польща є "чи не єдиним центром допомоги Україні в цьому масштабі". Польський прем'єр зазначив, що підтримка України може гарантувати безпеку для Польщі, Франції та всієї Європи.

Я хотів би, щоб це дійшло до всіх політиків у Європі, а також у Києві, що Польща також взяла на себе тягар захисту кордону НАТО, всього Європейського Союзу і кордону НАТО з Білоруссю і Росією. Наразі ми інвестуємо 4,7% ВВП в оборону,

– сказав Туск.

Він наголосив, що ці кошти йдуть не лише на оборону Польщі, а й "оборону НАТО та всієї Європи на чутливих кордонах з Росією та Білоруссю".

Зауважимо, що після відмови Туска Еммануель Макрон заявив, що Польща сама має вирішувати чи відправляти миротворчі війська до України. Він додав, що ніхто, окрім Франції, не буде вирішувати, що Франція буде робити – те ж стосується і Польщі.