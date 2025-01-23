Розгортання іноземних військ в Україні: у FT припустили, як може виглядати їхнє залучення

В Україні переконані, що розміщення від 40 до 50 тисяч іноземних військових, які будуть у ролі сил безпеки вздовж лінії фронту, є цілком ймовірним. Подібна ідея Еммануеля Макрона відроджується на тлі президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times. Саме французький лідер раніше запропонував розгортання західного військового контингенту в Україні як стримувального фактора проти нової російської агресії в майбутньому.

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Яким може бути розгортання іноземних військ в Україні

Видання нагадує, що близько року тому цю ідею відкинули як нездійсненну і занадто ризиковану. Втім, з того моменту українська армія зазнала труднощів на полі бою, а перспектива членства України в НАТО зменшилася. Водночас Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинення вогню якнайшвидше.

Своєю чергою у Києві вже сигналізували про готовність до угоди у разі надання надійних гарантій безпеки союзниками. Однак, як пише Financial Times, коли український президент Володимир Зеленський говорить про необхідність залучення 200 тисяч солдатів, як мінімум, це перебільшення.

За словами людей, які брали участь у переговорах між Києвом і його союзниками, українські чиновники вважають, що розміщення від 40 до 50 тисяч іноземних військовослужбовців може бути цілком реальним. Очікується, що прем'єр Британії Кір Стармер і генеральний секретар НАТО обговорять це питання.

Його розглянуть вже 3 лютого під час "неформальної зустрічі". Наразі, за даними видання, лише країни Балтії просигналізували про підтримку цієї ідеї, якщо це буде більш місія за участю інших союзників. Журналісти наголошують, що переобрання Трампа змінило хід дискусії.

Зазначається, якщо раніше розглядали, що європейські військовослужбовці могли б узяти на себе ключову допоміжну роль, то тепер допускають можливість, що європейські війська можуть бути використані як миротворчі сили, а також допомагати підтримувати Сили оборони України.

Така місія, на думку Financial Times, допомогла б запевнити Україну в підтримці Заходу, стримати Росію від нападу в майбутньому і продемонструвати США, що Європа прагне гарантувати безпеку України.

Колишній старший посадовець НАТО Каміль Гранд, який наразі є членом Європейської ради з міжнародних відносин, заявив, що такі сили мають бути достатньо потужними, щоб не бути легкою мішенню, яку Росія могла б негайно випробувати. Також вони мають бути достатньо великими, щоб не вимагати підкріплення.

За його словами, сили могли б налічувати 40 тисяч військовослужбовців. При цьому, ймовірно, були б сформовані в рамках спеціальної коаліції на чолі з Британією, Францією та Нідерландами, а також з країнами Балтії та Північної Європи. Роль НАТО буде зведена до мінімуму, щоб обмежити ризик ескалації з Росією.

Також він припустив, що в рамках так званого "формату Берлін-плюс" ЄС може використати можливості НАТО для стратегічного планування для миротворчих операцій, як у Боснії та Герцеговині. Можлива місія не буде традиційною миротворчою, але водночас не буде задіяна на передовій.

Видання також уточнює, що до введення іноземних військ в Україну справа може так і не дійти, оскільки сама ідея базується на потенційній угоді з Росією, що дасть змогу Україні зберегти суверенітет і свою армію, контролювати свою територію і залишатися демократичною країною, з якою співпрацює Захід.

До слова, за даними джерел ANSA, президент США Дональд Трамп планує скоротити присутність американських військ у Європі приблизно на 20%. Повідомляється, що Трамп "послідовно" висловлював це бажання різним європейським лідерам, з якими він зустрічався.