Військкомат не ходить по квартирах: чоловіків закликали не йти з підозрілими людьми
25 лютого 2022 , 20:10Читать новость на русском
Джерело:фейсбук В'ячеслава Чауса
Чоловіків закликали не йти з підозрілими людьми, які прийшли у домівку і представляються працівниками військкомату. Насправді це не так.
Такі випадки зафіксували у Чернігові. Там до домівок людей приходили незрозумілі люди.
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"Представники військкомату не ходять по квартирах та укриттях з метою мобілізації чоловіків", – написав Чаус.
Він закликав не йти за цими людьми, а також не вступати в дискусію з підозрілими людьми.
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