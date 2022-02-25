Військкомат не ходить по квартирах: чоловіків закликали не йти з підозрілими людьми

Чоловіків закликали не йти з підозрілими людьми, які прийшли у домівку і представляються працівниками військкомату. Насправді це не так.

Такі випадки зафіксували у Чернігові. Там до домівок людей приходили незрозумілі люди.

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"Представники військкомату не ходять по квартирах та укриттях з метою мобілізації чоловіків", – написав Чаус.

Він закликав не йти за цими людьми, а також не вступати в дискусію з підозрілими людьми.

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