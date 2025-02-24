25 БМП LAV III, 4 тренажери для F-16, боєприпаси: Трюдо на саміті оголосив про допомогу Україні
- Канада надасть Україні 25 БМП LAV III, 4 тренажери для F-16, систему посадки для винищувачів F-16, боєприпаси, спорядження та аптечки.
- Фінансова допомога на суму 5 мільярдів канадських доларів буде надана з прибутків заморожених російських активів, а також буде виділено грант на підтримку енергетичної безпеки.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо особисто прибув до Києва на саміт "Підтримуй Україну" та процитував Тараса Шевченка.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги Україні. Він включатиме десятки одиниць військової техніки, тренажери для F-16 та боєприпаси.
Канада також передасть Україні допомогу, що фінансується з прибутків заморожених російських активів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на саміт "Підтримуй Україну" в ефірі телемарафону.
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Що Канада передасть Україні
Прем'єр Канади є одним з учасників саміту "Підтримуй Україну", який особисто прибув до Києва.
Він оголосив про новий пакет допомоги Україні. Він включає:
- 25 бойових машин піхоти LAV II;
- 2 броньовані машини бойової підтримки (на них українські військові тренуватимуться в Німеччині);
- систему посадки для винищувачів F-16;
- 4 авіаційних тренажери для F-16;
- мільйони боєприпасів, спорядження для військових, аптечки.
Канада зокрема передасть Києву першу частину допомоги Україні на суму 5 мільярдів канадських доларів, яка фінансується з прибутків від заморожених активів Росії. Окрім цього Канада надасть Україні ще й грант на підтримку енергетичної безпеки.
Цікаво, що під час свого виступу прем'єр Канади процитував уривок поеми "Кавказ" Тараса Шевченка, а саме його відомі слова: "Борітеся – поборете".