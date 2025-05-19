Австралія передає Україні танки Abrams попри незадоволення США — ABC

Австралія відправляє Україні партію танків Abrams попри спротив з боку США. Техніка вже в дорозі, а Вашингтон не в захваті від цього рішення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ABC. Австралія почала відправку 49 списаних танків M1A1 Abrams в Україну, незважаючи на розчарування частини американських чиновників.

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Австралія направляє танки Abrams в Україну всупереч опору США

Танки вже завантажують на вантажне судно, проте австралійський уряд не розголошує їхнє місцезнаходження з міркувань безпеки.

Президент Володимир Зеленський особисто подякував прем’єру Австралії Ентоні Албанезе за рішення про передачу озброєння під час зустрічі в Римі.

За даними ЗМІ, для передачі техніки Австралія чекала на дозвіл США, адже Abrams – американського виробництва. І хоча дозвіл було надано, деякі представники Вашингтона залишилися незадоволені.

Один із чиновників заявив на умовах анонімності, що ще минулого року США попереджали Канберру про складність використання цих машин на полі бою.

Усього Австралія списала 59 танків M1A1 Abrams, які були закуплені у 2007 році, але так і не брали участі в бойових діях. Зараз країна переходить на нову модель – M1A2 Abrams із 120-міліметровою гарматою.

Поставку танків Україні було офіційно анонсовано ще у жовтні 2024 року, в межах пакета допомоги на 245 мільйонів доларів.