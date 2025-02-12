Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні: він включатиме танки, артилерію та ракети

Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні. У нього увійдуть танки, артилерія та ракети різного типу.

Вартість пакету складатиме майже 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що увійде до нового пакету допомоги від Британії

Про новий пакет допомоги для України від Великої Британії оголосив її міністр оборони Джон Гілі на полях саміту "Рамштайн".

За його словами, вартість нового пакета допомоги для України буде складати 150 мільйонів фунтів стерлінгів, що приблизно становить 187,5 мільйона доларів США.

Зараз ми ще оголосили про 150 млн фунтів на різні засоби. Танки, артилерійські засоби. І ракети "земля-повітря", "повітря-повітря". Бо безпека України – це світова безпека,

– заявив Гілі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з Гілі у Брюсселі 12 лютого в рамках саміту у форматі "Рамштайн". Він також уперше зустрівся з пітом Гегсетом.