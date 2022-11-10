Українці небезпечно наблизилися до "граблів", які можуть позбавити їх грошей і зброї

Інтенсивність згадки слова "переговори" у риториці іноземних діячів важко ігнорувати. Через що варто пам'ятати.

Ефект метелика, який зруйнує все

Ми не маємо своїх ресурсів для ведення війни. Ми не маємо зброї для ведення війни. Повністю ми можемо спертися лише на те, що самі контролюємо.

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Найважливіше те, що ми контролюємо, – це ступінь нашої єдності. Якщо / коли єдність буде порушено – в той же час відключаться гроші та зброя. Це відбудеться миттєво.

Взаємопоборювання = самогубство

Щодо цього не повинно бути жодних ілюзій. Тому що ризики для тих добрих людей, які зараз нам допомагають у різних країнах, стануть неймовірними. Вони не мають аргументів.

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Про це ми часто говорили навесні. Настав час повторити. Бо якось багато хто захопився взаємопоборюванням.

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