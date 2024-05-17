В НАТО заявили, що українська армія зараз отримує величезну кількість боєприпасів і бронетехніки

Українська армія продовжує отримувати необхідну військову допомогу. Це потрібно, аби дати відсіч російським військам під час їхнього наступу.

Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, відповідаючи на питання кореспондентки 24 Каналу у Брюсселі.

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ЗСУ отримують необхідну зброю і техніку

Каволі додав, що наразі немає даних про зупинення російського наступу, оскільки інформація постійно оновлюється. Втім, наразі українці отримують все, що могло б їм допомогти.

Якого обладнання потребують українці, яке могло б допомогти? Саме те, що вони отримують прямо зараз – величезну кількість боєприпасів, величезну кількість систем ППО малої дальності, значну кількість бронетехніки,

– сказав натівський генерал.

Водночас керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що вся допомога, яку надає Альянс Україні, не обов'язково завадить росіянам розпочати новий наступ. За його словами, дії Заходу вже не можуть стримувати російську армію.

"Що ми можемо зробити, так це переконатися, що Збройні сили України максимально підготовлені й мають належне обладнання та снаряди, щоб протистояти будь-якому наступу росіян", – відповів Бауер.

У НАТО прокоментували затримання західної допомоги Україні

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер не став розкривати всі деталі дискусій союзників НАТО щодо задоволення потреб української армії. Але він переконаний, що найближчим часом можна буде побачити "серйозні поліпшення в боєприпасах, які отримає Україна".

Зараз ведеться багато обговорень щодо креативних рішень, в яких країни намагаються співпрацювати для створення цілісної системи. Наприклад, якщо одна країна має сенсори, інша – стрілецьку зброю, а третя – боєприпаси, то разом вони можуть запропонувати рішення для України,

– сказав адмірал Бауер.

Він додав, що важливо, аби країни не лише обіцяли поставляти військову техніку, але й оголошували часові межі, коли це можна зробити. Роб Бауер каже, що затримка західної допомоги відбувалась через відомі причини, втім, практична допомога вже на шляху до України.

"Я чув, як деякі керівники оборонного відомства говорили про постачання протягом кількох днів або тижня, і тому подібні речі. Тому я думаю, що українці, і не лише вони побачать поліпшення в постачання" – зазначив Роб Бауер.