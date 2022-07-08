Канада передасть Україні майже 40 бронемашин General Dynamics

Канада відправить в Україну кілька десятків бронемашин, виготовлених в Онтаріо. Мовиться про 39 одиниць броньованих машин бойової підтримки General Dynamics.

Про це 7 липня заявила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд під час брифінгу у Лондоні (провінція Онтаріо). Канадські бойові броньовані машини будуть використовуватися українськими силами на передовій, для протидії російській агресії.

Читайте також путін злякався санкцій і закликав росіян готуватися до нафтового ембарго ЄС

Україна отримає 39 бронемашин General Dynamics від Канади

Зазначається, що ці 39 броньованих машин входять до пакета військової допомоги Канади Україні загальною сумою 500 мільйонів доларів, затвердженого у федеральному бюджеті країни й покликаного озброїти українських захисників та захисниць модернізованою військовою технікою.

Угода щодо передачі нашій державі цих транспортних засобів вперше була оголошена у Мадриді минулого місяця, коли прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь у саміті НАТО спільно з іншими лідерами країн-членів Північноатлантичного альянсу.

До слова, ці 39 бронемашин мали використовуватися Збройними силами Канади, втім федеральний уряд прийняв рішення перенаправити їх Збройним Силам України, з метою посилити військову міць наших захисників та захисниць, які нині борються проти ворога у війні на виснаження.

Що відомо про бронемашини General Dynamics

Канадські бойові броньовані машини, що виготовляються компанією General Dynamics Land Systems у Лондоні, Онтаріо. Залежно від конфігурації, можуть використовуватись, як машини швидкої допомоги, командні пункти, ремонтно-евакуаційні транспортні засоби та машини для перевезення військ в особливо небезпечних умовах.



Джерело: Канадські бойові броньовані машини, що виготовляються компанією General Dynamics Land Systems у Лондоні, Онтаріо. Залежно від конфігурації, можуть використовуватись, як машини швидкої допомоги, командні пункти, ремонтно-евакуаційні транспортні засоби та машини для перевезення військ в особливо небезпечних умовах.Джерело: CBC

Як виглядають бронетранспортери General Dynamics / Фото з твітеру Міністерства національної оборони Канади

Канада усвідомлює рівень загрози з боку росії

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд виступила на заводі-виробнику бронемашин. Вона подякувала співробітникам підприємства за їхню роботу, запевнивши, що вони відіграють вирішальну роль не лише в обороні Канади, а й у захисті демократії за кордоном.

Оскільки ми фіксуємо зростання загрози для всього світу, ваша робота (працівників заводу – ред. 24 канал) є абсолютно критичною. Завдяки вам ті, хто носить форму з канадським прапором, мають необхідну техніку для захисту наших цінностей й можуть виконувати критично важливі рятівні місії,

– заявила Ананд.

До слова, посадовиця додала, що Канада продовжить інвестувати в оборонну промисловість країни шляхом модернізації інфраструктури та обладнання, оскільки Канада реагує на нові загрози безпеці.

Вас може зацікавити – у Зеленського назвали умови України для завершення війни: дивіться відео