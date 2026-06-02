Не час щось змінювати: в Угорщині сказали, чи відправлять зброю Україні

Угорщина заявила, що надалі не надаватиме Україні військової допомоги та не направлятиме своїх військових. Водночас Будапешт запевняє, що готовий залишатися конструктивним партнером у межах співпраці з Європою.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом пресконференції у Берліні у вівторок, 2 червня.

Чи надаватиме Угорщина зброю для України?

Новий прем'єр Угорщини додав, що позиція Будапешта щодо військової підтримки України залишається незмінною.

Насправді зараз не час змінювати домовленості. Нам спочатку потрібно виконати реальну, конкретну роботу. І я хотів би ще раз чітко заявити, що Угорщина не буде надсилати ні солдатів, ні зброю в Україну – навіть за нового угорського уряду,

– заявив він.

Разом із тим Мадяр запевнив, що Угорщина й надалі залишатиметься "конструктивним партнером як горда європейська країна". А також повідомив, що Будапешт готовий брати участь у вирішенні ключових питань Євросоюзу, зокрема щодо довгострокового бюджету, міграційної політики, конкуренції та зовнішньополітичних питань.

На якому етапі наразі переговори України та Угорщини?

2 червня прем'єр-міністр Угорщини заявив, що технічні переговори України та Угорщини можуть завершитись вже цього тижня.

Крім того, Мадяр висловив готовність до зустрічі з Володимиром Зеленським за умови досягнення домовленостей щодо питання національних меншин. Він також зазначив, що переговори з Україною в цьому напрямку наразі демонструють позитивну динаміку.

Прем'єр Угорщини додав, що він "дуже оптимістично налаштований", що "вдасться закрити цю тему з Україною, яка вже десять років є дещо складною".