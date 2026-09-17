Польща передасть Україні ракети для Patriot: у Варшаві розкрили деталі

Польща може передати Україні кілька ракет для систем Patriot у межах нового пакета військової допомоги. Йдеться про невелику кількість боєприпасів – про масове постачання не мовиться.

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на генерал-майора, оперативного командувача Збройних сил Польщі Іренеуша Новака.

Що відомо про передачу ракет для Patriot?

Польща готує черговий пакет військової допомоги Україні. Серед озброєння, яке Варшава може передати Києву, – кілька ракет для систем Patriot. Новак підтвердив виданню, що передача ракет планується. Водночас він наголосив на її обмеженому масштабі.

Так, до тієї кількості, яка була заявлена, і це секретна інформація. Ніхто не говорить про масові пожертвування,

– додав польський генерал.

У Міністерстві національної оборони Польщі офіційно не підтвердили конкретний склад майбутнього пакета. Там зазначили, що Варшава готує допомогу з техніки, яка поступово виводиться з озброєння польської армії та може бути корисною для України.

Кілька місяців тому Польща вже передала Україні п'ять ракет PAC-3 MSE для Patriot. Тоді польський віцепрем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш пояснював, що знищення російських балістичних ракет над Україною до того, як вони досягнуть польського кордону, відповідає інтересам безпеки Польщі.

Нові поставки озброєння Варшава погоджує із союзниками по НАТО, зокрема з адміністрацією США.

Наразі Польща має 16 пускових установок Patriot та близько 200 ракет PAC-3 MSE за контрактом, однак не всі ракети ще поставлені країні.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україні на зимовий період необхідне щомісячне постачання 100 – 120 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot для відбиття балістичних атак Росії. За розрахунками Сил оборони, отримати такий обсяг оборонного озброєння є критично важливим викликом на тлі нарощування противником ракетного виробництва.