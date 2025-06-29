Україна і далі отримуватиме всю необхідну зброю, – експосол у США пояснив, чому це вигідно ЄС

Європа насправді зацікавлена в тому, аби продовжувати підтримувати Україну у війні. Однак у них тут є свій інтерес.

Про це 24 Каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що військова допомога Україні буде. Однак ситуація тут досить неприємна.

До теми Зброя для України буде: у Зеленського підсумували результати саміту НАТО

Що задумали в Європі

Як наголосив Чалий, приблизне ВВП усіх країн НАТО – десь 60 трильйонів доларів. ВВП Росії – 2 трильйони. Якби країни Альянсу виділили хоча б 1% від цієї суми та вклали її в озброєння та фінансову допомогу, то війну можна було б швидко закінчити. На жаль, ніхто не йде такі рішення.

Звісно, зсув політичного мислення у Європі в контексті загрози від Росії вже пішов. Але тут є й неприємна історія.

Зараз країни Європи розраховують, що Україна триматиме оборону наступні роки. Аж до того моменту, поки Європа не посилиться. Вони допомагатимуть нам. Але це не благодійництво. Там намагатимуться тримати війну подалі від себе. Тому ми будемо отримувати зброю. Отримаємо також системи ППО від США. Не сумніваюся. Ніхто не дозволить Трампу відмовитися від вигідних контрактів щодо зброї,

– зазначив Чалий.

Однак затягнути війну ще на кілька років – це негативний сценарій для України. Можливо, зараз є вікно можливостей, аби завершити війну наступного року. Але не можна йти на капітуляцію.

Значить потрібно посилити нашу позицію. А позицію Росії – послабити. Це можливо зробити трьома інструментами. Перший – зробити так, аби ціни на нафту ще більше опустили. Другий – продовжувати вводити санкції проти Росії. Третій – постачати зброю Україні,

– підкреслив Чалий.

Диктатор Путін і надалі намагається водити за ніс американців. Росія розповідає, що хоче миру. Та водночас посилює свої терористичні атаки. Сполучені Штати на це ведуться і сподіваються, що після обмінів полонених вдасться дійти до прогресу в переговорах.

Тут добру роботу робить президент Володимир Зеленський. Він пробує пояснити Трампу, що Росія не така сильна, як там про це розповідають.

Розраховуємо на свої сили. Зеленський правильно зробив, коли показав Трампу, що все не так, як малює Росія. Нема в Путіна суперуспіхів. У нас є успіхи в інших сферах. Ми б'ємо по тилу Росії. Ситуація в економіці Росії складна. Тому потрібно підсилювати українську позицію,

– зазначив Чалий.

Додамо, в ніч на 27 червня Сили оборони України вдарили по аеродрому "Мариновка" у Волгоградській області Росії. Там вдалося уразити 4 літаки Су-34.