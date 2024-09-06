Нові ППО, ЗРК і ракети різного типу: у Міноборони підбили підсумки 24-го засідання "Рамштайн"

У Німеччині 6 вересня пройшло 24 засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки зустрічі, сказавши, про що саме домовилася наша держава з партнерами.

Україна має отримати від союзників нові системи протиповітряної оборони, зенітні ракетні комплекси, а також ракети. За словами Умєрова, цього року Україна також робить особливий акцент на "морській обороні".

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Міністр оборони України розповів, що під час "Рамштайну" США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.



Умєров також зазначив, що Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1 300 боєголовок до них, що значно посилить українські можливості у повітряних операціях.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT. На 5-річний термін підготовки пілотів технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів,

– написав глава Міноборони.

Окрім того, міністр зауважив, що Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні.

"Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність наших військово-повітряних сил", – підкреслив Рустем Умєров.

Очільник Міноборони також повідомив, що Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій. А Іспанія, своєю чергою, відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

Умєров наголосив, що ще один ключовий результат зустрічі з союзниками – підписання Положення Коаліції морських спроможностей. Також він розповів, що цього року наша держава присвятить особливу увагу своїй обороні на морі.