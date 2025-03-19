Ефект буде відчутний крізь роки: посол Ізраїлю сказав, як вони допомогли Україні

Ізраїль продовжує допомагати Україні. Тут більше йдеться не про пряму військову допомогу, а про гуманітарну. Але були й інші напрямки.

Про це 24 Каналу розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За його словами, Ізраїль упродовж десятиліть змушений витрачати величезні кошти на захист власних кордонів. Але навіть в такому варіанті там знайшли можливості як допомагати Україні.

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Як Ізраїль допомагає Україні

Як наголосив Бродський, допомогу від Ізраїлю не можна порівнювати за обсягами з тими ж Сполученими Штатами. Але в будь-якому випадку ця підтримка була відчутною.

До прикладу, на Заході України працював польовий госпіталь. Також українські захисники проходили лікування, реабілітацію та протезування в Ізраїлі. А десятки дітей з онкологічними захворюваннями їхали на лікування до Ізраїлю. Тамтешній уряд все це оплатив.

Були тонни медикаментів, медичного обладнання, генераторів, продуктових наборів. Велика допомога не припинялася з початку війни. Крім того, була допомога у навчанні українських фахівців. У цьому сенсі, думаю, Ізраїль на одному з перших місць. Особливо в тому, що стосується психологічної допомоги, реабілітації, посттравматичного синдрому та як з цим боротися,

– зазначив Бродський.

Також сотні українських фахівців навчалися на курсах в Ізраїлі. А тисячі пройшли навчання онлайн. Паралельно відкривають різні центри допомоги ветеранам, їхнім родинам та дітям, які постраждали від наслідків війни.

Можливо, ефект від цього не відчувається зараз. Але його відчують у найближчі роки і навіть десятиліття. Це коротко, якщо говорити про допомогу, яку надала держава Ізраїль,

– розповів Бродський.

Також постійно йде допомога від самих громадян Ізраїлю. Вони з початку війни збирали різну гуманітарну допомогу для України. Ізраїльські неурядові організації, які займаються реабілітацією, досі активно працюють як з українськими міністерствами, так і з місцевою владою.