Юсов розповів, як на війну в Україні впливає зволікання з постачанням зброї

У 2024 році партнери зволікали із поставками зброї Україні. У ГУР розповів, як на війну у нашій країні це впливає.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у випуску "Дайджесту Блауша".

Дивіться також Трамп хоче компенсувати допомогу США, навіть якщо Україна "колись може стати російською"

"Є внутрішньополітичний процес в тих чи інших країнах"

Юсов зауважив, що часто міжнародні політики, діячі, ЗМІ або експерти можуть робити заяви чи оцінки, які офіційні представники України не можуть наразі коментувати та "не мають цього робити".

Є внутрішньополітичний процес в тих чи інших країнах. І ми точно не повинні в нього втручатися,

– наголосив речник ГУР.

Однак, він зауважив, якщо абстрагуватися від конкретних заяв чи прізвищ, то, безумовно, будь-які зволікання, обмеження або незатвердження необхідних запитів необхідної номенклатури – це "додаткові загрози та втрати життя наших військовослужбовців і цивільних".

"І саме тому Україна і до початку повномасштабного вторгнення, і після на повний голос говорила про необхідність посилення для захисту і для оборони від агресії, а не для агресивних дій, і про засоби протиповітряної, протиракетної оборони, і про авіацію, і про багато інших речей", – сказав Юсов.

Речник ГУР додав, що це все озброєння необхідне для виживання і для боротьби з Росією, яка хоче знищити нашу державу і народ.

Тому, безумовно, коли йде вчасне постачання та в належних обсягах – це додаткові можливості для захисту цивільного населення силами безпеки й оборони,

– резюмував Юсов.