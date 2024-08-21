Німеччина і надалі підтримуватиме Україну без жодних "але", – віцеканцлер

Німеччина підтримує Україну у боротьбі проти Росії з перших днів повномасштабної війни. Там наголосили, що будуть робити це і надалі.

Раніше ЗМІ писали про наміри Німеччини скоротити допомогу Україні. Віцеканцлер країни Роберт Габек запевнив, що підтримка збережеться і буде продовжуватися без усіляких "якщо" і "але".

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Німеччина продовжить допомагати

За словами Габека, Україна отримає 50-мільярдний кредит, виплата якого відбуватиметься коштом заморожених активів російського Центробанку.

Також ще 4 мільярди євро будуть доступні з федерального бюджету у 2025 році. Якщо ж цього не станеться, то владі "доведеться провести нову дискусію", а підтримку шукатимуть іншим способом.

Україна в майбутньому отримає гроші, на які вона зможе закупити гостро необхідні системи озброєння. Наскільки я знаю, це станеться наприкінці року,

– пояснив віцеканцлер.

Він визнав, що перехід до запланованої моделі з кредитом від G7 може стати проблемою, "якщо нові замовлення більше не зможуть бути розміщені через те, що попередні бюджетні асигнування вичерпані". За словами Габека, це передбачає, що системи озброєнь мають бути замовлені зараз, а оплачені пізніше.