Україна може отримати танк ППО Frankenstein: на що він здатен

Україна найближчим часом може отримати від Німеччини необхідну зброю для оборони від Росії. Збройний концерн Rheinmetall має передати ЗСУ танк ППО Frankenstein.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що та збої, яку Німеччина передає Україні є зенітно-ракетним комплексом на танковій основі. Він пояснив, що вони від Leopard 1 взяли шасі й встановили туди зенітну установку.

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Ефективність Frankenstein

За словами військового експерта, ППО Frankenstein під час випробувань мала дуже хороші показники. У Rheinmetall виготовили автоматичну гармату калібру 35 міліметрів зі снарядами різного тому, зокрема осколково-фугасні, на радіопідриві та із затримкою вибуху.

Світан зауважив, що Frankenstein працює у радіусі чотирьох кілометрів та може знищувати російські дозвукові літальні засоби.

Проти балістика такий комплекс не встигне відпрацювати, але інші повітряні цілі йому під силу. Це можуть бути "Шахеди" чи дозвукові крилаті ракети типу Х-101, Х-555,

– підкреслив військовий експерт.

Frankenstein можна використовувати, щоб прикривати військові частини чи інші системи ППО, які є в України. Роман Світан додав, що Сили оборони мають запит на сотні екземплярів такі техніки, тому, на його думку, керівництву держави варто запускати спільне виробництво із Rheinmetall для виготовлення таких зенітно-ракетних комплексів.