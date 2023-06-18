Німеччина й надалі допомагатиме Україні та надасть необхідне озброєння, – Кличко

Німеччина, разом з партнерами, продовжить підтримувати та допомагати Україні. Й надасть озброєння, якого потребує наша держава.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що це питання його брат Володимир обговорював у Німеччині під час виставки озброєння.

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Німеччина продовжить допомагати Україні озброєнням

Мій брат Володимир, на запрошення німецької сторони, відвідав велику виставку озброєння, що відбулася в ФРН до Дня армії Німеччини. З німецькими та американськими генералами, міністром державної канцелярії Німеччини Флоріаном Германном Володимир говорив про подальшу підтримку і допомогу Україні. Партнери України зазначили, що необхідне озброєння наша держава отримає. Зокрема, нададуть ще озброєння для захисту неба від атак російських варварів,

– повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що Володимир Кличко поспілкувався з військовими, які навчали українських захисників застосовувати зброю, передану партнерами. За його словами, німці, зокрема, відзначили високий рівень підготовки українських бійців для ефективного використання німецької найсучаснішої зброї.

Також Кличко повідомив, що на виставці було представлено найновіше озброєння. Зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS, зенітні установки Gepard, танки Леопард, БМП Marder, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, дрони тощо.