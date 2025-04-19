Адміністрація Трампа ігнорує питання нового пакета допомоги Україні, – NYT
- Адміністрація Трампа припинила обговорення нової допомоги Україні, попри закінчення попереднього пакета.
- Європейські союзники не мають гарантій збереження обміну розвідданими від США.
Адміністрація Дональда Трампа фактично припинила обговорення підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги. Водночас європейські союзники не отримують навіть гарантій щодо збереження обміну розвідданими.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Чи розглядають США новий пакет військової допомоги
За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що військова та фінансова допомога Україні, затверджена ще в останні місяці каденції Джо Байдена, майже вичерпана, у Вашингтоні наразі немає активного обговорення нового пакета підтримки.
Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі,
– зазначають у виданні.
У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.
Після подій в Овальному кабінеті США та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.
Одним із прикладів є документ про доступ США до стратегічних природних ресурсів України, який досі не підписаний, хоча на його перегляд і переписування вже витратили понад шість тижнів.
"Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", – резюмують у виданні.