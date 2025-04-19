Адміністрація Трампа ігнорує питання нового пакета допомоги Україні, – NYT

Адміністрація Дональда Трампа фактично припинила обговорення підтримки України, попри завершення дії попереднього пакета допомоги. Водночас європейські союзники не отримують навіть гарантій щодо збереження обміну розвідданими.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чи розглядають США новий пакет військової допомоги

За словами прихильників України в американському Конгресі, попри те, що військова та фінансова допомога Україні, затверджена ще в останні місяці каденції Джо Байдена, майже вичерпана, у Вашингтоні наразі немає активного обговорення нового пакета підтримки.

Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі,

– зазначають у виданні.

У публікації також зазначається, що фактично, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, він зазвичай говорить радше про те, що він отримує, а не про те, що планує дати.

Після подій в Овальному кабінеті США та Україна переглядають угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Одним із прикладів є документ про доступ США до стратегічних природних ресурсів України, який досі не підписаний, хоча на його перегляд і переписування вже витратили понад шість тижнів.

"Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", – резюмують у виданні.