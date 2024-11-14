Адміністрація Байдена планує передати всю обіцяну Україні зброю до завершення каденції, – Сибіга

США досі не передали всю обіцяну військову допомогу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що адміністрація Байдена запевнила у наданні всього обсягу обіцяної військової допомоги до кінця своєї каденції.

Передає 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу в етері телемарафону. Крім того, США підтвердили наміри оплатити всі контракти за програмою Ukraine Security Assistance Initiative.

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Коли Україна отримаю всю обіцяну зброю від США

Маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги. Чинна адміністрація планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги – і це ми предметно і в деталях обговорили з моїм візаві,

– розповів Сибіга.

За словами голови МЗС, США планують надати всю зброю через програму прямих президентських повноважень. Мовиться про Presidential Drawdown Authority (PDA), яка передбачає швидке постачання озброєння зі складів Пентагону.

Крім того, США запевнили Україну, що покриють усі витрати на контракти з виробництва зброї, передбачені програмою підтримки України. Допомога за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) надходить повільніше, ніж через PDA.

"Це надзвичайно важливо, і такі запевнення були отримано під час зустрічі", – резюмував очільник української дипломатії.