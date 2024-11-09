США негайно відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS, – WSJ
На тлі повернення Трампа у Білий дім адміністрація Джо Байдена намагається якнайшвидше відправити залишки військової допомоги. Так, США негайно відправляють Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal.
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США посилює ППО України перед зимою
Так, видання зауважує, що у США залишаються невитраченими понад 7 мільярдів доларів, призначені для передачі Україні зброї та боєприпасів з запасів Пентагону. Те ж саме стосується і понад 2 мільярдів доларів на фінансування довгострокових контрактів.
У відповідь на посилення атак російських безпілотників і ракет Пентагон відправляє в Україну понад 500 перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і NASAMS, які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні,
– повідомив високопоставлений представник адміністрації.
Ці поставки повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця цього року.
"Україна буде готова до російських атак. Відповідь на накопичення Росією ракет на аеродромах стратегічної авіації", – написав голова ЦПД Андрій Коваленко.
США дозволило розміщення військових підрядників в Україні
Раніше у Пентагоні повідомили, що збирають тендерні пропозиції для відправки "невеликої кількості підрядників" в Україну для ремонту та обслуговування винищувачів F-16 та інших систем. Фахівці прибудуть в найближчі місяці і працюватимуть далеко від лінії фронту.
Таке рішення дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після російського вторгнення у 2022 році. Очікується, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт зброї.
"Забезпечення того, щоб ці системи озброєнь залишалися боєздатними, має вирішальне значення для захисту України від російської агресії, – йдеться в заяві Пентагону.
Наразі, як зазначає CNN, США просуваються до реалізації цього плану, тому що деяка зброя, зокрема F-16 і Patriot, вимагають "спеціального технічного досвіду для обслуговування".