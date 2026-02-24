Чи погрожують США зупинити поставки зброї, щоб Україна пішла на поступки: що каже Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США не висували Україні ультиматумів щодо можливого припинення продажу озброєння у разі незгоди Києва з окремими умовами чи часовими рамками переговорів.

Про це він зазначив під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії.

Чи погрожували США Україні зупинкою допомоги?

Ми не отримували такої інформації з американської Адміністрації президента Трампа, від його команди, що ми не отримаємо зброї. (...) Під час перемовин, вам відомо, що порушуються складні питання, і вони стосуються територій, переважно усе навколо цього,

– каже Зеленський.

Зокрема, мова заходить і про Запорізьку АЕС, каже Зеленський, оскільки це також питання контролю над українською землею.

Президент акцентував, що нинішні дискусії у тристоронньому форматі стосуються передусім принципових позицій, а не фінансових аспектів. За його словами, питання атомної електростанції – це не про кошти, а про принципи. Він додав, що станція потребуватиме значних інвестицій для відновлення, адже зазнала серйозних пошкоджень, однак ключове тут – саме принцип, а не фінансова складова.

