Точний удар і 250 кілограмів вибухівки, – Жданов оцінив особливе озброєння, яке нададуть США
Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні проти Росії. Нещодавно стало відомо, що Америка планує відправити нашим воїнам комплекти розумних бомб.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він стверджує, що комплект JDAM зробить будь-яку авіаціну бомбу "розумною", передає 24 канал.
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Як працює JDAM
Жданов повідомив, що бомби, обладнані такими комплектами, як правило, скидають з літаків. Точність попадання, за словами експерта, залежить лише від навичок пілота.
На будь-яку бомбу, починаючи від 100 кілограмів, одягається комплект опирання, на середину – крила, а на хвіст – кермо, де знаходиться пункт управління,
– пояснив експерт.
Ба більше, цей пункт оснащений системою GPS. Завдяки наявності крил і керма бомба може планувати свій політ в повітрі, а завдяки GPS – точно попадати в задані координати.
Жданов оцінив американські комплекти JDAM: дивіться відео
Варто додати, що дальність бомби, оснащеної JDAM, може досягати 300 кілометрів. Вага такої розумної бомби – близько 200 кілограмів.
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