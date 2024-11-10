Боррель відповів, чи відправить ЄС в Україну інструкторів на тлі вступу у війну КНДР

Росія залучила у свою агресію військових КНДР. Жозеп Боррель сказав, чи це вплине на рішення ЄС щодо відправки до України інструкторів.

Союзники не мають спільної позиції щодо відправки інструкторів до України, зізнався голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою в Києві, передає 24 Канал.

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"Не можна виключити, що це станеться"

Жозепа Борреля спитали, чи залучення КНДР у війну в Україні може змінити позицію ЄС щодо навчання солдатів на українській території. Дипломат зазначив, що наразі консенсусу між членами ЄС немає. Водночас він не виключив, що рано чи пізно Євросоюз таки відправить своїх інструкторів до України.

Боррель підкреслив, що його завдання полягає у тому, аби навчальна військова місія працювала й надалі. Він зазначив, що вже до кінця 2024 року ЄС підготує 75 тисяч українських військових.

"Ми намагаємося навчати українських солдатів якомога ближче до українського кордону, але це не оборонна місія як така", – уточнив посадовець.

Нагадаємо, що у 2022 році було створено місію ЄС з надання військової допомоги Україні. За два роки близько 63 тисяч українських солдатів пройшли різноманітну підготовку.

Напередодні Рада ЄС на два роки продовжила мандат місії. На навчання українських воїнів на територіях країн ЄС закладають понад 400 мільйонів євро.