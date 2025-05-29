Росія і Білорусь неочікувано зменшили масштаб спільних військових навчань: в ISW назвали причину

Масштаб спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід – 2025", які мають відбутися восени 2025 року, скоротили. Відповідні зміни пов'язані з війною проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). Наголошують, що Мінськ не зміг би самостійно ухвалити таке рішення, причетна Москва.

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Яка причина зменшення навчань

За даними ISW, Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань та перенесли основний маневр якомога далі від західних кордонів останньої. Припускають, що таким чином хочуть створити видимість співпраці.

Крім того, ймовірно, це має на меті відвернути увагу від обмеженого військового потенціалу Росії за межами фронту в Україні. На думку аналітиків, Білорусь не змогла б ухвалити це рішення без залучення Росії.

Зауважують, що раніше білоруські посадовці повідомляли, що у навчаннях "Захід – 2025" візьмуть участь щонайменше 13 тисяч військових. Аналітики припускають, що навчання скоротили, бо більшість сил воює в Україні.

Як нагадують в ISW, раніше російські чиновники несподівано скасували навчання "Захід – 2023". Експерти припускають, що тоді таке рішення ухвалили через потреби Росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні.

До слова, нещодавно повідомляли, що литовців лякають нападом Росії на Балтію на тлі спільних навчань Росії та Білорусі "Захід – 2025", які мають відбутися поблизу литовського кордону. Аналітики це спростовували.