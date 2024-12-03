Військова техніка на дорогах і в небі, арешти людей: у Південній Кореї шоковані воєнним станом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про введення "надзвичайного воєнного стану" на території країни. Про це глава держави заявив під час телевізійного брифінгу у вівторок, 3 грудня.

Жителі країни шоковані тим, що відбувається. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Korea Herald.

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Жителі Південної Кореї шоковані введенням воєнного стану

Після того, як лідер Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану, це шокувало громадян країни.

Згідно з Конституцією Південної Кореї та Законом про воєнний стан, надзвичайний воєнний стан може бути оголошено під час війни, у випадках великої надзвичайної ситуації, схожої на війну, або коли громадський порядок серйозно порушений, що значно погіршує адміністративні та судові функції, пишуть у виданні.

Вказується, що фінансові ринки панічно відреагували на це, що посилило стурбованість населення. У виданні зазначили, що корейські акції та корейська вона різко впали.

Більшість громадян висловлюють шок щодо того, що відбувається.

Що відбувається зараз в Південній Кореї

У виданні Yonhap вказали, що в Південній Кореї заарештовуватимуть без ордера порушників воєнного стану.

До того ж відомо, що Міноборони Кореї скликає ключових військових командувачів, а Командувачем воєнного стану вже призначили Пак Ань Су. Він анонсував заборону будь-якої політичної діяльності в країні.

Додамо, що працівники правоохоронних органів заблокували вхід до парламенту країни. Перед будівлею вже зібралося чимало людей. Зазначимо, що в Сеулі також помічено військову техніку та вертольоти, що літають в небі.

Що відбувається в Південній Кореї: дивіться відео

Зазначимо, що лідер керівної партії "Сила народу" Хан Дон Хун назвав запровадження надзвичайного стану помилкою. Він пообіцяв "скасувати його разом із народом".

Крім цього, лідер опозиційної Демократичної партії Лі Джемен заявив, що воєнний стан антиконституційний і суперечить інтересам суспільства. Партія закликала депутатів зібратися в парламенті, проте будівлю заблоковано.

В Південній Кореї оголосили про введення воєнного стану: основне

Лідер країни Юн Сук Йоль звинуватив південнокорейську опозицію в тому, що вона контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує уряд антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент Південної Кореї пообіцяв "викорінити пропівнічнокорейські сили" та захистити конституційний демократичний порядок. "Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи… Я оголошую надзвичайний воєнний стан", – сказав Юн Сук Йоль.