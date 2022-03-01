Військова техніка росіян прямує в Херсон
1 березня 2022 , 11:01Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
У Херсоні помітили рух військової техніки в центр міста та біля автовокзалу.
В обласному центрі на півдні Україні, місті Херсоні, помітили пересування військових танків та іншої техніки окупантів.
Також повідомляється, що колона військової техніки росіян рухається в центр міста. Наразі вона знаходить біля автовокзалу.
Відео російської техніки в місті Херсон:
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