Військова техніка росіян прямує в Херсон

У Херсоні помітили рух військової техніки в центр міста та біля автовокзалу.

В обласному центрі на півдні Україні, місті Херсоні, помітили пересування військових танків та іншої техніки окупантів.

Також повідомляється, що колона військової техніки росіян рухається в центр міста. Наразі вона знаходить біля автовокзалу.

Відео російської техніки в місті Херсон:

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