Прямо біля кордону з Росією: Естонія побудує військове містечко

У прикордонній з Росією Нарві розпочали підготовку до будівництва тимчасового військового містечка для підрозділів Сил оборони Естонії. Уже з 2027 року там планують розмістити перших військовослужбовців, а згодом звести повноцінну військову базу.

Про це пише ERR.

Що відомо про військове містечко, яке з'явиться в Естонії?

Після рішення Нарвської міської ради про обмін земельними ділянками з державою стартувала підготовка до реалізації проєкту. На першому етапі планується розмістити до 150 військовослужбовців.

За словами керівника портфеля проєктів Центру оборонних інвестицій Андо Воогми, тимчасове містечко з контейнерних модулів планують завершити до початку 2027 року. Будівництво основного військового комплексу розпочнеться наприкінці цього року та триватиме до літа 2028-го.

У результаті обміну земель Нарва отримає компенсацію в розмірі близько 400 тисяч євро, а також земельну ділянку в районі Старого міста. За словами мер міста Катрі Райк, подальше використання цієї території визначать пізніше.

За даними Генерального штабу Збройних сил Естонії, у Нарві планують розмістити підрозділ 1-ї піхотної бригади. Загалом військове містечко буде розраховане на тисячу осіб, однак на постійній основі там служитимуть близько 200 військових.

Нагадаємо, західні розвідки попереджають, що Росія може готувати військові провокації проти країн Балтії або Польщі у відповідь на посилення українських далекобійних ударів. За їхніми оцінками, Москва навряд чи відкриє новий фронт, однак може вдатися до гібридних атак, щоб перевірити єдність НАТО та змусити союзників зменшити підтримку України.

Крім того, Естонія встановила перші стаціонарні системи виявлення та моніторингу дронів на трьох ділянках кордону з Росією. До кінця 2026 року мережу планують розширити на весь кордон, а для додаткового контролю також використовуватимуть мобільні системи спостереження.

До слова, НАТО планує посилити оборону східного флангу, створивши нову командну структуру для швидкого перекидання військ до Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії. Альянс також має намір зміцнити артилерію, ППО, інженерні та медичні підрозділи, щоб оперативніше реагувати на можливу агресію.