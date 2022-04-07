Військове замовлення Росії забуксувало через санкції, – українська розвідка

В Росії почалися проблеми з виконанням оборонного замовлення. Військово-промисловий комплекс не може виконати усі контракти: на це вплинули міжнародні санкції.

Українські розвідники отримали цю інформацію від перехопленої доповіді в апараті російського уряду. Підприємства, які виготовляють зброю, не можуть повністю виконати замовлення.

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Ціни зросли, грошей не вистачає

Інфляція через введені санкції буквально "з’їдає" гроші, які виділили на виробництво зброю. Додаткових ресурсів в бюджеті немає.

В російському уряді намагалися якось викрутитися: дозволили укладати контракти з єдиним постачальником. Але це не допомогло – ціни все одно зросли.

Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення, – пишуть в Головному управлінні розвідки.

Поки що там не знають, як вирішити ситуацію. Адже грошей нема, а дій уряду і виробників досі неузгоджені. В ГУР наголошують, що така ситуація – прямий наслідок введених проти Росії міжнародних санкцій.

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