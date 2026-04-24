Зняли командирів і почали розслідування: Генштаб втрутився у скандал із забезпеченням 14-ї ОМБр

Бійці 14 ОМБр тривалий час перебувають на позиціях без належного забезпечення, зокрема, продуктами харчування. Це спричинило критичне погіршення стану їхнього здоров'я й набуло розголосу в мережі.

На ситуацію відреагували в Генеральному штабі ЗСУ. Там розповіли про кадрові зміни й службове розслідування.

Яких заходів вживають у Генштабі?

Зазначається, що росіяни регулярно завдають авіаційних і ракетних ударів по переправах через річку Оскіл, через що значно ускладнюють логістику українських підрозділів у районі Куп'янська. У цих умовах Сили оборони змушені використовувати плавзасоби та важкі безпілотники для доставки необхідного.

До слова, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов днями повідомив, що російські військові посилили тиск на Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються атакувати з північної та східної сторін.

Командування посилює протиповітряну оборону, розвиває протидроновий захист і нарощує засоби радіоелектронної боротьби. Окрему увагу приділяють забезпеченню військових, які тримають передову.

Водночас, як зазначили в Генштабі, попереднє керівництво 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, допустило втрату частини позицій і прорахунки в логістиці. Зокрема, виникли проблеми з постачанням продовольства на окремі позиції.

Так, командира бригади усунули, а командира 10-го армійського корпусу звільнили з посади та понизили. Новим начальником 14-ї бригади призначили полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Після змін командування розпочали службове розслідування, яке проводить комплексна комісія Сухопутних військ за рішенням Головнокомандувача ЗСУ.

Найближчим часом за його результатами ухвалять відповідні рішення, а матеріали передадуть правоохоронцям.

Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях,

– мовиться в офіційному повідомленні.

Крім того, генерал-майор Михайло Драпатий отримав завдання перевірити рівень забезпечення підрозділів на передовій.

У Генштабі додали, що нещодавно на позиції 14-ї бригади вже доставили чергову партію продовольства, а за можливості планують оперативно провести ротацію та евакуацію військових.

З чого все почалося?