Вчорашня атака по Москві була унікальною: ЗСУ здивували цікавим рішенням

Під час атаки по Москві 9 жовтня Сили оборони України застосували аеростати. Це цікаве рішення, яке підкине проблем росіянам.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, Сили оборони України застосували військові аеростати, щоб заблокувати роботу московських аеропортів. Це порівняно дешевий засіб, який суттєво ускладнить життя російській ППО.

Що відомо про військові аеростати?

Як наголосив Криволап, аеростати – не панацея. Однак вони дають змогу вирішувати безліч завдань за мінімальних фінансових витрат. Вартість запуску аеростата з корисним навантаженням становить від 10 до 20 тисяч доларів, що значно дешевше за ударні безпілотники.

При цьому в північній півкулі Землі вітри здебільшого йдуть із заходу на схід. Відповідно Україна цілком спокійно може запускати такі аеростати до Росії.

На ньому можна встановити будь-що. Розвідувальне обладнання, ретранслятори зв'язку, бойові частини або ж це буде просто фальшива ціль. Якщо запустити кілька сотень безпілотників та додатково завалити повітряний простір аеростатами, то росіянам буде дуже важко розібратися, по чому бити,

– сказав Криволап.

Авіаційний експерт розповів про військові аеростати: дивіться відео 24 Каналу

При цьому сам аеростат досить складно збити. Зазвичай всередині нього гелій. Навіть якщо прострілити його, то він повільно опускатиметься вниз.

Також Україна вже має успішний досвід застосування прив'язних аеростатів-ретрансляторів під час Курської операції. Тоді це дозволило повністю придушити російський зв'язок і забезпечити український.

Додамо, в ніч на 10 жовтня Москву та область атакували невідомі безпілотники та повітряні кулі. Через таку атаку в столиці Росії було затримано близько 300 авіарейсів. Тамтешні ЗМІ скаржаться, що це був один із найбільших нальотів за останні роки.