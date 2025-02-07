Лубінець пояснив, чому досі не вдалося повернути всіх оборонців Маріуполя

Цьогоріч уже відбулося два обміни військовополоненими – важкопораненими, важкохворими та тими, хто знаходиться в полоні ще з 2022 року. Проте є категорія українців, про яку з росіянами вести перемовини максимально складно.

Про це в етері телемарафону розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал. Домовленості щодо наступного обміну уже є, проте омбудсман вкотре наголошує – угоди з росіянами не забезпечують абсолютних гарантій.

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Що відомо про оборонців Маріуполя

За словами Лубінця, до усіх оборонців Маріуполя, зокрема й до "Азову", росіяни ставляться однаково та намагаються якомога довше тримати у своєму полоні.

Окремо домовленості по оборонцях Маріуполя ми теж проводимо. І до тих пір, поки вони ще не повернулися, ми проводимо перемовини щодо їх відвідування і надання їм необхідної допомоги,

– запевняє він.

Напередодні, 15 січня, відбулася зустріч із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою, на якій також були присутні двоє представників Червоного Хреста – керівники місій в Україні та Росії.

Там окремо обговорювали питання доступу міжнародного комітету до українських військовополонених, першочергово до тих, хто в полоні з 2022 року. Йдеться не просто про візит, а про надання солдатам термінової медичної допомоги, пакунків із теплими речами тощо.

До слова, серед бійців, яких вдалося повернути додому 5 лютого, немає жодного воїна "Азову". 848 військових 12 бригади спеціального призначення "Азов" все ще чекають у полоні.