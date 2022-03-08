Військові на блокпостах у Києві зустрічають жінок квітами

Попри війну, українські захисники вітають жінок з 8 березня. Не забули про свято і військові у Києві.

Вони вітають жінок на блокпостах, зустрічаючи їх із квітами. Фотографію опублікував радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Майже 7 тисяч жінок-військовослужбовців Повітряних сил зустріли 8 березня зі зброєю в руках, а не з квітами. Їм не страшно боронити свою країну та дітей від агресора.

Світ згадав про українських жінок 8 Березня

У своєму привітанні до 8 Березня Організація Північоатлантичного договору згадала українських жінок. Там наголосили, що сила, хоробрість та стійкість наших жінок символізують дух їхньої нації.

У Міжнародний жіночий день не оминула увагою українок Джилл Байден. Вона подякувала за сміливість та їхній голос.

Згадали про українок в цей день і світові знаменитості. Зокрема громадянок України підтримала знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем.

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Ось так наші військові зустрічають жінок на пунктах пропуску. Дозвіл на зйомку був отриманий заздалегідь.

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