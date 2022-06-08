Військові на Донбасі відбили 7 атак: знищили понад 30 окупантів і приземлили 6 "Орланів"

Українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил впродовж 8 червня відбили на Донбасі 7 атак окупантів. На одній з локацій ще триває бій.

Варто зауважити, що українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам втрат як у живій силі, так і в техніці. Впродовж доби вони знищили на Донбасі 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки.

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Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили 6 ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили 31 російського окупанта.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів,

– заявили в Угрупованні Об'єднаних сил.

Якою є ситуація на Сході

На Донецькому та Луганському напрямках уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки та міномети різних систем.

Також окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли приблизно 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях та зруйнували й пошкодили 28 цивільних об'єктів. Внаслідок цих обстрілів загинули 4 цивільні особи, а ще 6 людей отримали поранення.