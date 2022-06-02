Військові хірурги зробили диво: врятували бійця з проникаючим пораненням серця

Українські хірурги врятували військового з вогнепальним проникаючим пораненням серця. Шанси вижити при такому ушкодженні – мінімальні.

Українські військові хірурги в черговий раз здивували своїм професіоналізмом. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

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Летальність при таких пораненнях серця – 90%

Український захисник зазнав проникаючого поранення серця. В таких ситуаціях врятувати життя особливо складно. Але військовим хірургам та анестезіологам вдалося це зробити!

За словами Маляр, дуже професійно відпрацювали як медики, так і конкретно хірурги. Співробітники швидкої надзвичайно швидко доставили пораненого військового, що врятувало йому життя.

Згодом хірурги зробили складну операцію у польовому госпіталі. Вона тривала близько двох годин.

В одному з польових госпіталів, військові хірурги врятували військовослужбовця з проникаючим пораненням серця. Спочатку була швидка та професійна доставка військовими медиками пораненого в шпиталь. А далі професійна робота хірургів, – зазначила Ганна Маляр.

Зараз в пораненого триває процес реабілітації. Він почуває себе добре. Варто додати, що люди практично не виживають після таких поранень. Летальність у таких випадках на догоспітальному етапі – близько 90%, адже більшість людей гине через велику втрату крові. Однак українським медикам вдалося врятувати чоловіка.

На згадку про таке потенційно смертельне поранення у військового залишився шрам та осколок металу, який йому подарували хірурги.

Додамо, нещодавно українські військові хірурги провели лапароскопічну операцію, яку ще взагалі ніхто не робив у світі. Вони видалили нирку після вогнепального поранення з руйнацією органу. Все також сталося в одному з прифронтових шпиталів.

Медики провели такі операції двом українським військовослужбовцям. Все минуло успішно: минув лише тиждень, а захисники вже могли самостійно пересуватися по палаті.

Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених, – наголосила заступниця міністра оборони

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