Військові КНДР використовують тактику "м'ясних штурмів" у війні проти України, – Кірбі

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що солдати КНДР здійснили масовий піший наступ на Українські позиції в Курській області Росії. Втім, тактика "м'ясних штурмів" виявилися малоефективною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Також Кірбі розповів, що США готуються надати додатковий пакет військової допомоги для України.

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Яку тактику використовують солдати КНДР на Курщині

Під час бесіди з журналістами Кірбі повідомив, що північнокорейські підрозділи розпочали "масовані піші атаки" на українські позиції в Курській області, що свідчить про те, що північнокорейські сили переважно ведуть бойові дії пішки.

Він також додав, що ці солдати є "дуже навчені, атакують навіть тоді, коли зрозуміло, що ці атаки марні". Крім того, деякі з них вчиняють самогубства, ймовірно, через страх перед репресіями щодо їхніх родин, якщо вони потраплять у полон.

Хоча тактика "м'ясних штурмів" виявилася неефективною та призвела до "важких втрат" для північнокорейських сил, Кірбі визнав, що Росія досягає "непомітного прогресу" в східних регіонах України та продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру.

Він також додав, що США готують новий пакет безпекової допомоги, щоб підтримати Київ та завдати потужного удару по Росії та її північнокорейським військам.

Кірбі підкреслив, що жодних змін не відбулося щодо обмежень США на використання Україною наданої зброї проти цілей на російській території, чи то російських, чи північнокорейських.