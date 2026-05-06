Україна готуватиме основу для створення "військових компаній", – Зеленський

В Україні готують законодавчу основу для створення вітчизняних "військових компаній". Це буде гідна державна відповідь на попит у сфері експорту безпеки, зокрема за кордон.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 6 травня.

До теми Це відкриває додаткові можливості, – Зеленський про переміщення ППО до Москви

Що сказав Зеленський про українські "військові компанії"?

Володимир Зеленський зазначив, що мав нараду щодо деяких особливих післявоєнних можливостей українських воїнів.

"Увесь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона", – наголосив президент.

Він підкреслив, що МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу Президента готують законодавчу основу для того, що називається у світі "військовими компаніями".

Я доручив розробити для України оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону,

– сказав Зеленський.

Український лідер зауважив, що провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Тому важливо дати українську державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки.

Які деталі про "військові компанії" розкрив очільник МВС?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що отримав завдання від президента разом із командою МВС, розвідкою, урядовцями та ОПУ напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Це те, що називають "військові компанії".

Йдеться про формування прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні посісти своє місце на глобальному ринку безпеки та при цьому повністю відповідатиме Конституції,

– зауважив Ігор Клименко.

За словами міністра, провідні держави світу вже працюють у цьому напрямку. Україна також має що запропонувати з врахуванням наших інтересів та безпеки.

Як в Україні працюють приватні ППО?

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов 12 квітня розповів, що в Україні почали застосовувати елементи приватної системи протиповітряної оборони на основі дистанційно керованих кулеметів. Дистанційні турелі з кулеметами М2 використовують для захисту важливих об’єктів інфраструктури.

У квітні на Харківщині приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед", який летів зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину, що є новим етапом у розвитку проєкту.

У Міністерстві оборони України зазначали, що до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії з різних областей. Прикметно, що приватна ППО не є окремою неконтрольованою структурою, а працює як одна зі частин загальної системи протиповітряної оборони країни, її діяльність координується Повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ.