У Польщі військові НАТО відпрацюють сценарій розгортання військ в Україні

У листопаді в Польщі відбудуться навчання за участю щонайменше 1500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони відпрацюють сценарій можливого розгортання європейського контингенту в Україні після припинення вогню.

Про це пише The Times та Ddaily Mail.

Що відомо про навчання?

Під час маневрів військові відпрацьовуватимуть переміщення підрозділів і доставку необхідних запасів, зокрема пального та продовольства. Це має допомогти європейським країнам підготувати логістику для можливого розгортання контингенту в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтвердив, що наступного місяця тисячі військових візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі. За його словами, вони мають допомогти підготуватися до військової підтримки та післявоєнного відновлення України.

Водночас навчання не означають, що рішення про відправлення іноземних військ до України вже ухвалене. Йдеться про відпрацювання можливого сценарію на випадок припинення бойових дій.

Нагадаємо, європейські лідери побоюються, що президент США Дональд Трамп дедалі більше схиляється до підтримки Росії та тиску на Україну. Через це країни ЄС готуються до сценарію, за якого Європа залишиться головним надійним союзником Києва.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Україна фактично має лише одного надійного партнера – європейські країни. Водночас європейські лідери закликають Володимира Зеленського уникати загострення відносин із Трампом, адже США продовжують постачати зброю та передавати розвідувальні дані.

Занепокоєння в Європі посилилося після критики Трампом санкцій проти Росії та закликів до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Європейські країни наполягають на збереженні обмежень проти Москви й виступають проти територіальних поступок Росії.