Військові НАТО на Львівщині допомагають ремонтувати школу-інтернат: відео

У прикордонному Краковці, що на Львівщині, військові НАТО допомагають з ремонтом навчально-реабілітаційного центру. Американські та литовські бійці безкоштовно виконують навіть найтяжчу роботу.

Солдати кажуть, що виконувати таку діяльність їм навіть у радість. Адже так вони можуть допомогти дітям з інвалідністю, які там навчаються.

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Військовий з США Тревіс Вайнберг розповів, що вони з побратимами розібрали на горищі 5 коминів, що не працюють. Це зроблено для того, аби потім облаштувати на мансарді простір, придатний для використання.

У Краковецькій школі-інтернаті зауважили, завдяки натівським волонтерам вони змогли зекономити гроші. Їх згодом використають на завершення ремонту.

Разом з ними приїхали військові литовської армії, які теж долучаються. Бо роботи дуже багато. Побілено вже класи, ще маємо помалювати підлогу,

– зазначила директорка навчально-реабілітаційного центру Наталія Франків.

В інтернаті навчаються майже 50 дітей. Дехто з учнів – сироти, тож вони тут і вчаться, і живуть. Тому гідні умови просто необхідні – від комфортних ліжок до зручних вбиралень.

Військові допомагають інтернату з 2017 року

Військові взяли шефство над реабілітаційним центром ще у 2017 році. І, як естафету, передають кожній наступній ротації службовців.

"Громадські роботи, особливо коли ще й можна допомогти дітям, дуже близькі моєму серцю. Я сказала собі, якщо ми маємо шанс допомогти, тож поїдьмо і зробімо це", – підкреслила американська військова Міранда Моен.

Крім допомоги з ремонтом, бійці допомагають влаштовувати цікаве дозвілля для вихованців центру.

Американські й литовські військові допомагають на Львівщині: відео 24 каналу