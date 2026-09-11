Залежить від одного: коли потенційно може відбутись наступ з Білорусі

ДПСУ оголосила, що в Україні введений спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Обмеження діють у смузі шириною в 1 кілометр протягом усього періоду воєнного стану. Рішення пояснюється потребою посилення обороноздатності. Існує ризик використання території Білорусі для дестабілізації ситуації в прикордонних регіонах.

Коментуючи в інтерв'ю 24 Каналу таке рішення уряду України заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко висловив думку, що подібна загроза є постійною: вона не збільшується, але зберігається.

Білоруські розвідники проводять військові навчання

Загроза, на погляд Латушка, збільшиться тільки тоді, коли спостерігатимуться скупчення російських збройних сил на території Білорусі. Це, з його слів, може статися тільки після мобілізації в Росії. Якщо цей процес відбудеться, тоді, за його переконанням, є велика ймовірність того, що російські солдати прибудуть в Білорусь хоча б для здійснення там навчання, підготовки до військових дій.

З іншого боку, сьогодні була інформація про те, що військові розвідки почали навчання вздовж кордону з Україною у Брестській області. ГУР Міноборони Білорусі та військова розвідка Казахстану. Зрозуміло, що Казахстан не має агресивних цілей щодо України, але білоруські розвідники відіграють роль диверсантів. Виходить, казахи будуть по болотах на Поліссі ловити білоруських диверсантів. Але зрозуміло, що ці білоруські диверсанти, ймовірніше, гратимуть роль українців,

– озвучив Латушко.

Він пояснив, що нині Державна прикордонна служба України говорить про можливі провокації під чужим прапором. Латушко припускає, що ззовні можуть з'явитися закиди, що буцімто Україна обстріляла, наприклад, прикордонні території або закинула в Білорусь диверсантів.

А проти цього можуть почати певні дії проти України й створять формальний привід для військових дій. Тому те, що Державна прикордонна служба бачить ці загрози, це абсолютно правильно. Але ще раз кажу: рівень, ступінь їх за масштабом залежить тільки від того, коли з'являться російські збройні сили,

– підкреслив Латушко.

Чи оголосить Путін мобілізацію цієї осені

Тривають розмови про те, що Путін восени після виборів до Держдуми може оголосити чергову хвилю мобілізації. У Кремлі такий сценарій розвитку подій відкидають. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі вважає, що офіційні особи Росії так заявляють зараз, бо не хочуть мати соціальних потрясінь напередодні виборів, до яких залишається декілька тижнів.

Латушко звернув увагу на те, що в російському суспільстві зростає нерозуміння, навіщо ця війна була розпочата, які її подальші цілі. Дуже багато росіян почало виїжджати у Грузію, Вірменію, інші держави, аби не потрапити під мобілізацію.

Це відплив людського капіталу, кадрового. Він створює проблеми в економіці. А в перспективі постане запитання: а з ким тоді воювати, якщо всі тікають із країни? Тому тут вони будуть кричати в усі рупори, що ніякої мобілізації не буде, що це підступи України. Надалі, ймовірніше, у Путіна не буде інших можливостей, окрім як провести мобілізацію в тій чи іншій формі,

– переконаний Латушко.

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