У Чехії завершила підготовку перша група українських військових: потужні фото

Перша група українських військовослужбовців вже завершила своє навчання на військовому полігоні "Лібава", що в Чехії. Наступна група приїде туди вже в січні.

Перша ротація відбулася 22 грудня. Бійці отримали базові військові навички, зокрема, лідерства, стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.

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Під час військових навчань в Чехії українські захисники не лише переймали вміння бійців чеської армії, а й передавали їм власний досвід ведення реальних боїв. Підрозділ вже чекає на відправлення в Україну, де зовсім незабаром долучиться до своїх побратимів у боротьбі з російськими окупантами. 21 грудня бійців відвідала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, а також представники армії та Оломоуцького краю, де розміщений військовий полігон.

Чеська Республіка стоїть за вашою спиною. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки,

– заявила Чернохова.

Вона наголосила, що українці фактично борються за весь демократичний світ.

"Військовий злочинець Путін має бути переможений", – підсумувала міністерка.

Своєю чергою, начальник Генерального штабу Карел Ржегка запевнив українських бійців у підтримці чеської армії.

"Бажаю вам якнайшвидшої перемоги", – зазначив військовий.

Дивіться фото з навчань в Лібаві / Фото iDNES.cz

Очікується, що до кінця наступного року відбудуться ще чотири навчальні поїздки. Перша з них запланована на кінець січня.

Навчання українських військових схвалили чеські уряд та парламентом ще восени. До кінця наступного року в Чехії хочуть підготувати до 4 000 захисників, переважно з механізованих підрозділів. Також на полігони приїдуть фахівці з інших країн. Аналогічним чином наші бійці проходять підготовку в інших європейських країнах.

За словами командира 71-го механізованого батальйону Лібора Тесара, до навчань залучили понад 200 чеських військовослужбовців, з додатковим підкріпленням на випадок, наприклад, проведення стрільб. Вік українських воїнів – дуже різний, як і їхній бойовий досвід. Деякі з них вперше навчилися користуватися штурмовими гвинтівками в Чехії, інші ж вже мали досвід бойових дій на передовій.

"Це є перевагою і для нашої армії, українці передають нам свій величезний досвід", – зазначила Чернохова.

За словами командувача сухопутних військ чеської армії Романа Нахончика, українські військовослужбовці провели у Лібаві близько трьох тижнів. Підрозділ, чисельністю до механізованого батальйону, тобто кілька сотень бійців, відпрацьовував бойові стрільби та тактичну підготовку. Програма також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони та пересування. За словами Нахончика, чеські та українські військові обмінюються досвідом.

"Вони показують один одному, як це робиться у них, як це робиться у нас, а потім кожен бере з цього своє і використовує у своїх процедурах", – зазначив командувач.

Він відзначив неабиякі мотивацію та ентузіазм українців, які прагнуть отримати максимальну користь від тренінгу.

Губернатор Оломоуцького краю Йозеф Суханек, який супроводжував Чернохову до Лібави, також високо оцінив проведення тренінгу. Він повідомив, що відвідав презентацію чеських командирів, які розповіли йому про велику рішучість, дисциплінованість та відданість справі українських військовослужбовців.

"Я дуже радий, що ми можемо надати їм цей досвід", – зауважив посадовець.