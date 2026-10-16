Розігрують 2 сценарії: білоруський опозиціонер розкрив наміри навчань ОДКБ в Білорусі

На білоруських полігонах розгорнулися військові навчання так званих "миротворчих сил" ОДКБ із залученням сотень одиниць бронетехніки та дронів. За цими маневрами криється значно глибший і підступніший задум Кремля щодо війни проти України.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зазначивши, що ці військові маневри мають дві складові: радіаційно-хімічну та безпосередньо відпрацювання завдань колективних сил. За його словами, Москва намагається реалізувати стратегічні цілі, спрямовані на майбутній розвиток подій у війні проти України.

Яку мету мають навчання ОДКБ під Вітебськом?

Військові навчання проходять під Вітебськом на полігоні "Лосвідо", на базі 103-ї окремої десантно-штурмової бригади сил спеціальних операцій Білорусі. Під час тренувань військові відпрацьовують три етапи: заняття зон відповідальності з розведенням сторін, забезпечення безпекової ситуації та передачу об'єктів інфраструктури місцевій владі.

Павло Латушко наголосив, що такий алгоритм чітко нагадує дії в разі припинення вогню. Кремль прагне нав'язати власні умови можливого перемир'я.

Путін це намагався зробити ще у 2014 році. Тоді це було неможливо, бо окуповані території формально не входили до складу Росії, а ОДКБ може діяти лише на території країн-членів,

– зазначив він.

Тепер Москва незаконно внесла окуповані українські території до своєї Конституції, знявши цю формальну перешкоду. Опозиціонер переконаний, що це сигнал Заходу про небажання бачити контингент НАТО вздовж лінії розмежування.

Путін хоче показати Заходу, що жодних військ НАТО з боку України чи на лінії розмежування бути не повинно. Якщо хтось і має там стояти, то виключно війська ОДКБ,

– підкреслив Латушко.

Другим сценарієм, однак менш ймовірним, опозиціонер вважає проведення навчань з метою відбиття радіаційно-хімічних, біологічних атак. Війська вивчають досвід, як реагувати на несподівану появу інфекцій на території певної держави. Нещодавно у Росії вже, найімовірніше, зафіксували чуму, тому країни готуються.

Латушко про військові навчання ОДКБ: дивіться відео