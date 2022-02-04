Військові ЗСУ опановують американський "винищувач бункерів": потужні фото

Українські військові вчаться використовувати американський протибункерний гранатомет. Вже завершується тренування другої групи військовослужбовців.

Навчання відбувається у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Там вже завершився перший випуск інструкторів.

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Військові опановують "винищувач бункерів"

Українські військові навчаються працювати з гранатометом M141 Bunker Defeat Munition.

Виконувач обов'язків заступника командира 355-го навчального піхотного полку з організації навчального процесу 184-го НЦ підполковник Сергій Шутенко розповів, що добігає кінця навчання другої групи військових. Цього разу значно більша кількість тих, хто опанує одноразовий гранатомет M141 Bunker Defeat Munition.

Курс вивчають понад 40 осіб. Більшість – викладацько-інструкторський склад різних навчальних центрів,

– уточнив офіцер.

За його словами, велика частка військовослужбовців з бойових частин, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил. Крім того, є й представники вищих військових навчальних закладів.

Особливості підготовки фахівців

Перший випуск інструкторів навчався два дні: перший день була теорія, другий – практичне застосування зброї. Поточний же курс ознайомився і з тактикою дій під час застосування протибункерного гранатомета.

До слова, його ініціювали українські військові з бойових бригад. Вони продемонстрували американським партнерам з військово-тренувальної місії "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" свою тактику "роботи" зі схожою зброєю, аби отримати схвалення чи зауваження від американських інструкторів щодо використання гранатомета M141 Bunker Defeat Munition.

А вже 4 лютого на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбудеться завершальний етап навчання. Під час нього пройде практична стрільба з одноразового гранатомета.

Що відомо про M141 Bunker Defeat Munition Це – однозарядний реактивний гранатомет, призначений для знищення противника в укріпленнях, будинках та легкої бронетехніки. Боєприпас залежно від цілі може вибухнути як після зіткнення з перешкодою, так і після проникнення.

Українські військові опановують американський гранатомет: Фото Армія Inform

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