Військові України тренувались встановлювати мінне поле на адмінмежі з окупованим Кримом: відео

Інжерно-саперні підрозділи ЗСУ вдосконалили свої навички неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Військові тренувались встановлювати протитанкові мінні поля.
Про перебіг навчань розповів командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зауважив, що воїни-сапери застосовували мінні загороджувачі та відпрацювали встановлення протитанкових мін, як в ґрунт, так і на його поверхню.
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Підрозділи встановлювали протитанкові мінні поля
В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження,
– повідомив Наєв.
Військові зазначили, що важливо підготувати заздалегідь оборонні укріплення та інженерні загородження на ймовірних напрямках дій противника. Це може значно ускладнити його просування в глибину оборони.
Дивіться відео з тренувань:
На Харківщині тренувались військові, поліцейські та нацгвардійці
Зазначимо, що 5 червня на Харківщині неподалік кордону з Росією тренувались співробітники поліції, ДСНС та нацгвардійці. Участь у масштабних навчаннях брали близько 500 осіб. Також продемонстрували сучасні зразки озброєння та спецтехніку.