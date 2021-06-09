Військові України тренувались встановлювати мінне поле на адмінмежі з окупованим Кримом: відео

Інжерно-саперні підрозділи ЗСУ вдосконалили свої навички неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Військові тренувались встановлювати протитанкові мінні поля.

Про перебіг навчань розповів командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зауважив, що воїни-сапери застосовували мінні загороджувачі та відпрацювали встановлення протитанкових мін, як в ґрунт, так і на його поверхню.

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Підрозділи встановлювали протитанкові мінні поля

В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження,

– повідомив Наєв.

Військові зазначили, що важливо підготувати заздалегідь оборонні укріплення та інженерні загородження на ймовірних напрямках дій противника. Це може значно ускладнити його просування в глибину оборони.

Дивіться відео з тренувань:

На Харківщині тренувались військові, поліцейські та нацгвардійці

Зазначимо, що 5 червня на Харківщині неподалік кордону з Росією тренувались співробітники поліції, ДСНС та нацгвардійці. Участь у масштабних навчаннях брали близько 500 осіб. Також продемонстрували сучасні зразки озброєння та спецтехніку.