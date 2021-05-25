"Пам'ятай, хто ти": військові відправили до окупованого Донецька тисячі листівок

Укранські військові та волонтери запустили в напрямку тимчасово окупованого Донецька жовто-блакитні кульки. До них прикріпили листівки з проукраїнськими написами.

Акцію присвятили Дню вишиванки. Мовляв, щоб привітати людей, які зараз змушені жити під окупацією.

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До Донецька скерували тисячі проукраїнських листівок

8 тисяч листівок відправили на Донецьк повітрям учасники організації "Третя сила" і українські військові,

– мовиться у повідомленні.

Жовто-блакитні кульки наповнили воднем, до них прикріпили листівки з написами:

"Донбас – це Україна";

"З Україною в серці";

"Помни, кто ты".

Випустили листівки неподалік Донецького аеропорту.

"У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія" – пояснив представник "Третьої сили" Влад Борода.

Військові та волонтери запустили до окупованого Донецька листівки: фото "Донбас. Реалії"