"Пам'ятай, хто ти": військові відправили до окупованого Донецька тисячі листівок

Укранські військові та волонтери запустили в напрямку тимчасово окупованого Донецька жовто-блакитні кульки. До них прикріпили листівки з проукраїнськими написами.
Акцію присвятили Дню вишиванки. Мовляв, щоб привітати людей, які зараз змушені жити під окупацією.
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До Донецька скерували тисячі проукраїнських листівок
8 тисяч листівок відправили на Донецьк повітрям учасники організації "Третя сила" і українські військові,
– мовиться у повідомленні.
Жовто-блакитні кульки наповнили воднем, до них прикріпили листівки з написами:
- "Донбас – це Україна";
- "З Україною в серці";
- "Помни, кто ты".
Випустили листівки неподалік Донецького аеропорту.
"У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не тільки чекають, але і роблять все для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки і для російських військових і зрадників України, але це окрема історія" – пояснив представник "Третьої сили" Влад Борода.
Військові та волонтери запустили до окупованого Донецька листівки: фото "Донбас. Реалії"
Зверніть увагу! Військові атмосферно привітали українців з Днем вишиванки. Бригади ЗСУ опублікували свої фото та пояснили, чому це свято важливе для України. Детальніше – за посиланням.